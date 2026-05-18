AFAD'dan Tokat için sel ve taşkın uyarısı

Tokat'ta beklenen yoğun yağışlar nedeniyle AFAD, özellikle Yeşilırmak havzasında sel ve taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, dere kenarları ve düşük kotlu bölgelerde yaşayanların tedbirli olmasını istedi.

Sel ve taşkınlarla mücadele eden Tokat'ta etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle AFAD tarafından yeni bir uyarı yapıldı.

AFAD tarafından gönderilen mesajda, il genelinde beklenen yoğun yağışların özellikle Yeşilırmak havzasında risk oluşturabileceği ifade edildi. Yetkililer, ani sel, su baskını ve taşkın ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle dere kenarları, düşük kotlu bölgeler ve su taşkını riski bulunan alanlarda yaşayan vatandaşların uyarıları dikkate alması istenirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bekletildiği öğrenildi. Tokat Valiliği, AFAD ve ilgili kurumların gece boyunca gelişmeleri yakından takip edeceği bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
