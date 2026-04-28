Tokat'ta köy halkı el ele vererek 5 kilometrelik yolu yeniledi

Tokat'ın Turhal ilçesinde, köy halkı imece usulüyle 5 kilometrelik yolda yapılan dolgu ve iyileştirme çalışması, yol güvenliğini sağladı.

Turhal ilçesine bağlı Ormanözü Köyü'nde, köy halkının imece usulüyle gerçekleştirdiği yol ve çevre düzenleme çalışmaları dikkat çekti. Köy sakinlerinin gönüllü katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 kilometrelik yol güzergahında dolgu ve iyileştirme işlemleri yapıldı. Eş zamanlı olarak yol kenarlarında biriken atıklar köy sakinleri tarafından imece usulü toplanarak çevre temizliği yapıldı. Çalışmalara Turhal Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri ile destek verdi. Kurum tarafından gönderilen silindir aracı sayesinde yol düzenleme çalışmalarının daha kısa sürede tamamlandığı öğrenildi. Köy Muhtarı Murat Danacıoğlu, imece usulüyle gerçekleştirilen çalışmalara katkı sunan tüm köy halkına teşekkür etti. Danacıoğlu, birlik ve beraberlik içinde yürütülen çalışmaların köy adına örnek bir dayanışma ortaya koyduğunu ifade ederek, yolun daha kullanışlı hale gelmesi ve çevrenin temiz tutulması için benzer faaliyetlerin devam edeceğini söyledi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı