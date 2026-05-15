Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, 8 asırlık köprünün ayakları sular altında kaldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. 8 asırlık Talazan Köprüsü'nün ayakları sular altında kaldı.

Kentte etkili olan yağışların ardından Kelkit Çayı, Reşadiye ilçesinde taşkına neden olurken Niksar ilçesinde taşma noktasına geldi. Kelkit Çayı'nda debinin yükselmesiyle 8 asırlık geçmişiyle bilinen Talazan Köprüsü'nün ayakları tamamen suyla kaplandı. Sabah saatlerinde çekilen görüntüler ile gün içerisinde kaydedilen görüntüler arasında su seviyesindeki artış dikkat çekti.

Bölge sakinlerinden bir vatandaş, yıllardır böyle bir manzarayla karşılaşmadığını belirterek, "50 yaşındayım ilk defa buranın böyle aktığını görüyorum" dedi. - TOKAT

