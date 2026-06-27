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Tokat'ta 100 keklik doğaya bırakıldı

Tokat'ta 100 keklik doğaya bırakıldı
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Tokat'ta doğal hayatın korunması ve keklik popülasyonunun artırılması amacıyla jandarma koordinesinde 100 keklik doğaya bırakıldı.

Tokat'ta doğal hayatın korunması ve keklik popülasyonunun artırılması amacıyla 100 keklik doğal yaşam alanına salındı.

Edinilen bilgilere göre Tokat İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, merkez ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Gökçe köyü çevresinde doğaya keklik salımı gerçekleştirildi. Doğal hayatın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve bölgedeki keklik popülasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen çalışma kapsamında, il jandarma komutanlığı tarafından Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden temin edilen 100 keklik doğal yaşam alanına bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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