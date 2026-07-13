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Tekirdağ'da şiddetli yağış: Göz gözü görmedi, sürücüler yolda beklemek zorunda kaldı

Tekirdağ'da şiddetli yağış: Göz gözü görmedi, sürücüler yolda beklemek zorunda kaldı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmurda görüş mesafesi düştü, sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemek zorunda kaldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmurda görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, güvenlik amacıyla araçlarını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi. Özellikle kırsal bölgede etkisini artıran yağış sebebiyle araçlar düşük hızla ilerledi. Saman yüklü kamyon sürücüleri ise yüklerinin zarar görmemesi için yol kenarında durarak, araçlarının üzerine branda çekti. Kent genelinde etkili olan sağanak sırasında gökyüzü kara bulutlarla kaplanırken, yoğun yağış nedeniyle adeta göz gözü görmedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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