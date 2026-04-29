Tekirdağ'da ayçiçeği tohumları anıza ekim yöntemiyle toprakla buluştu

Tekirdağ'da TAKE Projesi kapsamında hibe destekli ayçiçeği tohumları anıza ekim yöntemiyle toprakla buluşturularak sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere temin edilen hibe destekli ayçiçeği tohumlarının ekimi gerçekleştirildi. Modern tarım tekniklerinden biri olan anıza ekim yöntemiyle yapılan çalışmalar, hem üretim süreçlerinin daha verimli yönetilmesi hem de toprak yapısının korunması açısından önem taşıyor.

Tekirdağ'da uygulanan proje ile tarım arazilerinin daha etkin kullanılması hedeflenirken, üreticilerin yeni üretim teknikleriyle buluşturulması sağlanıyor. Anıza ekim yöntemi sayesinde toprağın sürülmeden ekim yapılması mümkün olurken, bu yöntemle toprak neminin korunması, erozyon riskinin azaltılması ve yakıt tasarrufu gibi avantajlar öne çıkıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ekimlerle birlikte sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılması amaçlanıyor. - TEKİRDAĞ

