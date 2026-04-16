TBMM'nin 106. yılında 106 fidan toprakla buluştu

TBMM'nin 106. yılında 106 fidan toprakla buluştu
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla 106 fidan toprakla buluşturuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen etkinlikte 106 fidan toprakla buluşturuldu.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yeşilovacık Şefliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, doğaya katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla toplam 106 fidan dikildi. Etkinliğe katılan Silifke Göksu İlkokulu öğrencileri, harnup ve kızılçam fidanlarını kendi elleriyle toprakla buluşturdu. Minik öğrenciler hem doğa sevgisini pekiştirdi hem de çevre bilinci kazandı.

Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, çocukların küçük yaşta doğayla buluşmasının geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından büyük katkı sağladığını ifade etti.

Düzenlenen etkinliğin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir şekilde kutlamanın yanı sıra doğaya nefes olacak önemli bir adım olduğu belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
