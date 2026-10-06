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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaokul öğrencilerine gıda israfı eğitimi verdi

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaokul öğrencilerine gıda israfı eğitimi verdi
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Birimi, ortaokul öğrencilerine gıda kaybı ve israfı konusunda farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimlerde gıdanın üretiminden tüketimine kadarki kayıplar anlatıldı; bilinçli tüketim kültürü hedeflenirken eğitimlerin süreceği bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere bilinçli tüketim ve israfın önlenmesine yönelik bilgiler aktarıldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Birimi tarafından ilçedeki ortaokul öğrencilerine yönelik gıda kaybı ve israfı konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilere gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte yaşanan kayıplar ve israfın önlenmesinin önemi anlatıldı. Öğrencilerin günlük yaşamlarında daha bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmeleri hedeflenirken, gıda israfının azaltılması ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda çocuk yaşta farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz Gıda Birimi tarafından ilçemiz ortaokul öğrencilerine yönelik gıda kaybı ve israfı konusunda farkındalık eğitimleri devam ediyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda bilinçli tüketim ve israfı önleme kültürünün geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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