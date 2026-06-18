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Söke'de 8 yıl hapis cezası ile bulunan hükümlü yakalandı

Söke'de 8 yıl hapis cezası ile bulunan hükümlü yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde taksirle ölüme neden olma suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. B. K. isimli hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Haziran 2026 tarihinde Söke ilçesi mülki sınırları içerisinde, Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. B. K. (33) isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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