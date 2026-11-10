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Sivrihisar'da sezonun ilk karı erken yağdı, çiftçileri sevindirdi

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Sivrihisar'da sezonun ilk karı erken yağdı, çiftçileri sevindirdi Haber Videosunu İzle
Sivrihisar'da sezonun ilk karı erken yağdı, çiftçileri sevindirdi
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Sivrihisar'da sabaha karşı başlayan ve ilçe merkezinde etkisini sürdüren sezonun ilk kar yağışı, çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. Yağışın tarım sezonu için bereketli geçmesi temenni edilirken, esnaf ve vatandaşlar yılın bereketli olacağına inandıklarını söyledi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kar yağışı özellikle çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Sivrihisar'da sabaha karşı başlayan ve ilçe merkezinde etkisini gösteren ve hala yağmaya devam ediyor. Sezonun ilk karının erken yağması tarımla uğraşan vatandaşlar arasında sevinç oluştururken, yağışın tarım sezonu için hayırlı olması temenni edildi.

"Bu yılın çok bereketli geçeceğine inanıyoruz"

Kar yağışını değerlendiren esnaf İbrahim Gezgin, "Sivrihisar'da kar yağışı başlamıştır. İnşallah sezonumuz bereketli geçer. Milletimize ve esnafımıza bol bereketli yıllar dileriz" dedi.

Sivrihisarlı vatandaş Hayri Kocamanoğlu ise, "Yılın ilk karı Sivrihisar'ımızda, tabii kasım ayında çok güzel bir kar yağışı var. Bu yılın çok bereketli geçeceğine inanıyoruz. Güzel Sivrihisar'ımızda da güzel bir kar yağışı oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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