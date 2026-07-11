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Siverek kırsalında ceylanlar görüntülendi

Siverek kırsalında ceylanlar görüntülendi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki koruma altındaki ceylanlar, çobanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yetkililer vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan ceylanlar görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Siverek kırsalında çobanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ceylanların, arazide seke seke uzaklaştığı görüldü.

Bölgede zaman zaman görüntülenen ceylanların korunması için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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