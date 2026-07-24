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Kerkenez Yavruları Doğaya Döndü

Kerkenez Yavruları Doğaya Döndü
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Sivas’ta yuvalarından düşen iki kerkenez yavrusu, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından yeniden doğaya salındı.

Sivas'ta yuvalarından düşen iki kerkenez yavrusu, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından yeniden doğaya salındı.

Edinilen bilgilere göre, yuvalarından düşen iki kerkenez yavrusu vatandaşlarca bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce koruma altına alınan yavru kerkenezler, tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındı. Sağlıklarına kavuşan ve yeniden doğada yaşamını sürdürebilecek duruma gelen yavrular tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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