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Titanik Sivas'a demir attı

Titanik Sivas'a demir attı
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Sivas Mısmılırmak Mahallesi'nde ilginç yapısıyla Titanik gemisini andıran 2 katlı ev, mahalle sakinleri tarafından 'aşk gemisi' olarak adlandırılıyor. Yol çalışmaları sırasında bir bölümü yıkılan ev, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Sivas'ta yer alan ve ilginç yapısı ile Titanik gemisine benzetilen 2 katlı ev, görenlerin ilgisini çekiyor. Mahalle sakinlerinin 'aşk gemisi' dediği ev, bölgenin simgesi olarak görülüyor.

Sivas Mısmılırmak Mahallesindeki eski yapı farklı görüntüsüyle görenlerin ilgisini çekiyor. Mahalledeki yol çalışmaları sırasında bir bölümü yıkılarak eski halini kaybeden ev, o günden bu yana gemiye benzetiliyor. Atıl durumdaki 2 katlı ev Titanik gemisine benzetilirken bölge sakinleri tarafından 'aşk gemisi' olarak adlandırılıyor.

"Gelip gören herkes gemiye benzetiyor"

Gemi evin yol yapımı sırasında kesildiğini aktaran mahalle sakinlerinden Musa Şeker, "Bu mahallede doğdum 76 yıldır burada yaşıyorum. Bu ev yol yapılmadan önce düzgün bir haldeydi, 70'li yıllarda yol açılınca evin bir kısmını kestiler. Yıllardır bu halde. Halk arasında zamanla aşk gemisine benzetilerek, o şekilde anılmaya başladı. Gelip gören gemiye benzetiyor, herkesin ilgisini çekiyor. 70 yıllık bir ev. Önceden tek katlıydı üzeri de bu hale gelmeden önce yapıldı. Şimdiki ev sahipleri karşı da oturuyor babaları bizim çocukluğumuzda bir kat daha yaptı. Görenlerin ilgisini çekiyor. Mahallede de biri aşk gemisi dedikten sonra herkes öyle hitap etmeye başladı" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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