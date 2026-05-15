Sivas'ta dere taştı: Sera ve bahçeler sular altında kaldı

Sivas'ta son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Kösedağ Deresi taştı. Taşan derenin çevresindeki sera ve bahçelerdeki ekili ürünler zarar gördü.

Sivas'ta son günlerde etkili olan yağmurlar ile yüzde 100 doluluğa ulaşan Kılıçkaya Barajı'nda dolu savaklar açılarak, suyun bir kısmı tahliye edilmeye başlandı. Suşehri ilçesinden doğan ve Solak köyünden geçen Kösedağ Deresi'nin de taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü. Derenin taşması ile Hakan Gül'e ait sera ve bahçelerde ekili domates ve salatalık fideleri de zarar gördü.

Ekipler hasar tespit çalışması yürütüyor

Birçok tarla ve serasında zarar oluştuğunu söyleyen çiftçi Hakan Gül, "Yağmurun artmasıyla birlikte dün akşam saatlerinde ırmaktan taşan su sonrası 6 dönüme yakın kapalı alanımız tamamen sel altında kaldı. 15 dönüme yakın da açık alanımız su altında kaldı. Aşağıda bulunan mandıramız da aynı şekilde zarar gördü. Bu derenin ıslahı için görüşmüştük ama çalışma yapılmadı. O ırmak taştı ve sonuç bu. Şu an hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı