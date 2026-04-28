Sivas'ta şehitlerin adı fidanlarda yaşatılacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bini aşkın fidan ve yetişmiş ağaç toprakla buluşturuldu, her bir fidana şehitlerin ismi verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, binden fazla değerli fidan ve yetişmiş ağacın toprakla buluştuğu "Geleceği Birlikte Yeşertelim" etkinliği gerçekleştirdi. Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen fidan dikme törenine; Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcısı Doğan Özer, kurum müdürleri, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit aileleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece fidanları ve ağaçları toprakla buluşturmuyoruz; aynı zamanda geleceğe umut ekiyoruz. Daha yeşil bir kampüs, daha yaşanabilir bir çevre ve doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına önemli bir adım atıyoruz. Diktiğimiz her bir fidanı şehitlerimizin aziz hatırasına ithaf ettik. Onların isimlerini yaşatmak, fedakarlıklarını unutmamak ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek bizim için büyük bir sorumluluktur. Ayrıca Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerimizi de rahmetle anıyor, onların anısına fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu fidan ve ağaçlar, hem birer hatıra hem de geleceğe bırakılan yaşam kaynakları olacaktır. Sivas'ta faaliyet gösteren tüm kurumlarımız adına da fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde Sivaslı iş insanı Mehmet Akif Bağce ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı'nın kıymetli destekleri büyük rol oynamıştır. Katkı sunan herkese teşekkür ediyor, bu birlik ve dayanışmanın artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, dikilen fidanlara can suyu vererek hem doğaya katkı sundu hem de bu anlamlı günün hatırasına ortak oldu. Programın ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül, il protokol üyeleri ve şehit ailelerini makamında ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine değinilerek desteklerin her zaman süreceği vurgulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı