Sivas'ta bitkin halde bulunan ağaçkakan, tedavi edilip doğaya salındı

Sivas'ta bitkin halde bulunan alaca ağaçkakan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak tedavi edildi.

Sivas'ta bitkin halde bulunan alaca ağaçkakan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak tedavi edildi. 4 günlük bakımın ardından sağlığına kavuşan kuş, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kent merkezinde yorgun ve hareketsiz halde ağaçkakan bulan duyarlı bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alaca ağaçkakanı teslim alarak tedavi altına aldı. Yetkililer tarafından 4 gün boyunca bakımı ve tedavisi yapılan ağaçkakanın sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine, doğal yaşam alanına salındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
