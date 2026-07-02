Anne ayı ve 3 yavrusu arazide görüntülendi

Sivas'ın Zara ilçesinde görülen anne ayı ve 3 yavrusu Avşar köyü mevkiinde yolda yürürken görüntülendi.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Avşar köyüne seyir halinde olan Erhan Güler, yolda ayıları fark etti. Yiyecek aradığı düşünülen anne ve 3 yavru ayıyı gören Güler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sarp arazide yürüyen ayı ailesi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Anne ayı ve yavrularının yoldan geçerek ormana gittiklerini söyleyen Erhan Güler, "Ayıları Sivas'ın Zara ilçesinde Avşar köyü mevkiinde gördüm. Köye giderken yolun kenarındalardı. Karşıya geçmelerini bekledim. Ayılar karşıya geçtikten sonra biraz videolarını çektim. Küçük 3 yavrusu vardı onlara rahatsızlık vermeden ben yoluma devam ettim. Onlarda karşıya geçtikten sonra ormanlık alandan yukarı doğru gittiler" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı