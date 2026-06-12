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Kırsalda karşılaştığı anne ayı ve 3 yavrusunu, bağırıp korkutarak kaçırdı

Kırsalda karşılaştığı anne ayı ve 3 yavrusunu, bağırıp korkutarak kaçırdı
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Sivas'ın Zara ilçesinde bir vatandaş, arazide gezinen anne ayı ve 3 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaşın seslenmesiyle korkan ayılar, yavrularını koruyarak gözden kayboldu.

Sivas'ta bir vatandaş arazide gezinen anne ayı ve 3 yavrusunu görüntüledi. Vatandaşın seslendiği ayılar korkup kaçarak gözden kayboldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Halil Bozkurt, Ahmethacı köyü mevkiinde arazide gezinen ayıyı fark etti. Yavru ayıyı gören Bozkurt, anne ve 2 yavru ayının daha olduğunu gördü. Ayı ailesini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Halil Bozkurt, ayılara bağırdı. Yavrularıyla birlikte çalılıklara ilerleyen anne ayı, bir süre sonra korkup yavrularıyla birlikte gözden kayboldu.

"Anne ayı yavrusunu korumaya aldı"

İlk kez bu kadar yakından bir ayı gördüğünü ifade eden Halil Bozkurt, "Ahmethacı köyünde misafirim gelmişti. Köyde gezintiye çıkmak istedik. O sırada araç içerisindeyken yavru ayıyı gördük. Telefonla çekmek istedik ve 3 tane daha ayı olduğunu fark ettik. Ses çıkardığımızda yavrusunu korumaya aldı. Zara'da böylesi şeyler görmek çok güzel" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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