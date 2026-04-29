Şırnak'ta baharla birlikte şelaleler coştu

Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber kar sularının erimesiyle 35 metre yükseklikten akan su görenleri hayretler içinde bıraktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilkbahar aylarında havaların ısınmasıyla beraber kar sularından beslenen şelaleler coştu. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Aşağıdere köyü şelalesi yılın 4 mevsimi gürül gürül akıyor. İlkbahar aylarında piknikçileri ağırlayan şelale dron ile görüntülendi. Yüksekliği 35 metre olan ilçedeki ikinci şelale olan bölgeye her gün piknik yapmak için gelenler yeşillikler içinde gün boyu fotoğraflar çekiyor. - ŞIRNAK

