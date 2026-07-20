Şırnak yaylaları sarı rengine büründü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda havaların ısınmasıyla beyaz örtü yerini sarı heliz otu çiçeklerine bıraktı. Kato Dağı eteklerindeki renk şöleni dron ile görüntülendi, doğaseverlerin ilgisini çekti.
Şırnak'ta 3 bin rakımlı yaylalar sarıya büründü. Yaz aylarında yüksek bölgeler sarı çiçeklerle kaplandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda havaların ısınmasıyla beraber beyaz örtü yerini sarı renkli çiçekler bıraktı. Dağlarda renk renk açan çiçekler dron ile görüntülendi. 3 bin rakımlı Kato Dağı eteklerindeki yaylalarda çiçek açan heliz otu renk şöleni oluşturdu. Doğaseverlerin ziyaret ettiği bölgelerde havadan görüntülenen yerler görenleri hayran bıraktı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı