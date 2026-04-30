Sinop'ta vaşak görüntülendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde nadir görülen yaban hayvanlarından vaşak görüntülendi.

Ayancık ilçesi Erikli köyü yakınlarında Çangal Dağı yolu üzerinde kaydedilen görüntülerde, vaşağın su kenarından yukarı doğru çıktığı anlar yer aldı. Doğal ortamında görüntülenen hayvanın sakin hareketleri dikkat çekti. Bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne seren görüntüler, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Uzmanlar, vaşak gibi yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında yaklaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekiyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı

ABD senato adayından Türkiye'ye skandal "Ayasofya" tehdidi
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü

Sadece kavgayı ayırmak istedi: Vücut geliştirmeci komşu dehşet saçtı

FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi
Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma

Muhittin Böcek ve ailesiyle ilgili ortalığı karıştıran görüntü iddiası
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler