Sinop'ta vaşak görüntülendi
Sinop'un Ayancık ilçesinde nadir görülen yaban hayvanlarından vaşak görüntülendi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde nadir görülen yaban hayvanlarından vaşak görüntülendi.
Ayancık ilçesi Erikli köyü yakınlarında Çangal Dağı yolu üzerinde kaydedilen görüntülerde, vaşağın su kenarından yukarı doğru çıktığı anlar yer aldı. Doğal ortamında görüntülenen hayvanın sakin hareketleri dikkat çekti. Bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne seren görüntüler, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
Uzmanlar, vaşak gibi yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında yaklaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekiyor. - SİNOP