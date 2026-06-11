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Sinop ormanları gece-gündüz koruma altında

Sinop ormanları gece-gündüz koruma altında
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Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı gece-gündüz denetim ve gözetim faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle yaz döneminde 24 saat esasına göre çalışan ekipler, teknolojik takip sistemleri ve arazi devriyeleriyle yeşil vatanı koruyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı gece-gündüz demeden sürdürdükleri denetim ve gözetim faaliyetleriyle yeşil vatanı korumaya devam ediyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İnceburun Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında ormanların korunmasına yönelik devriye ve gözetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Özellikle yangın riskinin arttığı yaz döneminde ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı ifade edilen açıklamada, ormanlık alanlarda düzenli olarak kontrol, izleme ve erken müdahale faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedildi.

Ekiplerin olası yangın ve kaçak faaliyetlere karşı gece ve gündüz sahada bulunduğu belirtilirken, ormanların korunması amacıyla teknolojik takip sistemleri ve arazi devriyelerinin etkin şekilde kullanıldığı bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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