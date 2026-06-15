Türkeli'de nadir görülen kötek balığı avlandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçı Nazım Demircan, Karadeniz'de nadir görülen yaklaşık 8 kilogram ağırlığında beyaz kötek balığı yakaladı. Balık, görenlerin ilgisini çekti.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Karadeniz'de nadir rastlanan beyaz kötek balığı yakalandı. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki balık, görenlerin ilgisini çekti.
Türkeli ilçesinde balıkçılık yapan Nazım Demircan, ilçe açıklarında avlandığı sırada ağlarına takılan beyaz kötek balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki balığın Karadeniz'de çok sık görülmeyen türler arasında yer aldığı belirtildi.
Nadir rastlanan balığı yakalamanın mutluluğunu yaşayan Demircan, balığın boyutu ve ağırlığıyla dikkat çektiğini ifade etti. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı