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Türkeli'de nadir görülen kötek balığı avlandı

Türkeli'de nadir görülen kötek balığı avlandı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçı Nazım Demircan, Karadeniz'de nadir görülen yaklaşık 8 kilogram ağırlığında beyaz kötek balığı yakaladı. Balık, görenlerin ilgisini çekti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Karadeniz'de nadir rastlanan beyaz kötek balığı yakalandı. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki balık, görenlerin ilgisini çekti.

Türkeli ilçesinde balıkçılık yapan Nazım Demircan, ilçe açıklarında avlandığı sırada ağlarına takılan beyaz kötek balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki balığın Karadeniz'de çok sık görülmeyen türler arasında yer aldığı belirtildi.

Nadir rastlanan balığı yakalamanın mutluluğunu yaşayan Demircan, balığın boyutu ve ağırlığıyla dikkat çektiğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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