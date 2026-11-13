Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop Boyabat'ta yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat'ta yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer düştü Haber Videosunu İzle
Sinop Boyabat'ta yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü ilçe merkezi sis tabakası altında kalırken, özellikle yüksek kesimlerde sis bulutları güzel görüntüler oluşturdu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, ilçe merkezi sis tabakası altında kaldı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, Boyabat'ta güzel görüntüler oluşturdu. Sis bulutları görülmeye değer manzaralar sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi

AVM'de kadınlara saldırdı! Sonu hiç beklediği gibi olmadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı

Bir hiç uğruna bu hale geldiler
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
Ömer Sarıgül'ün de etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurduğu iddia edildi

Sarıgül'ün diğer oğlu da itirafçı oluyor! Bakalım o neler dökülecek
İngiltere'nin 2,7 milyon müşterisi olan bankası satışa çıkarıldı

2,7 milyon müşterisi olan banka satışa çıkarıldı
Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Maaşlarını alamayan 65 madenci kendilerini yer altına kapattı

Madencilerin yer altı direnişi! Kendilerini ocağa kapadılar