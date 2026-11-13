Sinop Boyabat'ta yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer düştü

Sinop Boyabat'ta yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü ilçe merkezi sis tabakası altında kalırken, özellikle yüksek kesimlerde sis bulutları güzel görüntüler oluşturdu.
Sinop'un Boyabat ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, ilçe merkezi sis tabakası altında kaldı.
Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, Boyabat'ta güzel görüntüler oluşturdu. Sis bulutları görülmeye değer manzaralar sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı