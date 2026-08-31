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Sinanpaşa'da Brokoli Tarlalarında Kontrol

Sinanpaşa'da Brokoli Tarlalarında Kontrol
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde alternatif ürün olarak yaygınlaşan brokoli ekili alanlarda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından tarla kontrolleri yapıldı. Bitkilerin genel durumu ile hastalık ve zararlı durumları incelenirken, üreticilere olası sorunlara karşı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştiriciliği yaygınlaşan brokoli ekili alanlarda tarla kontrolleri gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve bitkisel üretimde verim ile kalitenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından brokoli ekili alanlar kontrol edildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde brokoli bitkilerinin genel durumları incelenirken, hastalık ve zararlılara yönelik kontroller de titizlikle yapıldı. Üretim sürecinde karşılaşılabilecek olası sorunlar yerinde değerlendirilerek üreticilere gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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