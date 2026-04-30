Simav Dağı rengârenk ters lalelere ev sahipliği yapıyor

Kütahya'nın önemli doğal zenginliklerinden Simav Dağı, baharın gelişiyle birlikte açan ters lalelerle adeta renk cümbüşüne büründü. Yılda yalnızca bir kez çiçek açan bu nadide bitkiler, doğaseverlere görsel bir şölen sunuyor.

Simav Dağı'nın çayırlık alanlarını süsleyen ters laleler, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekerken, ortaya kartpostallık manzaralar çıkarıyor.

Yetkililer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan ters lalelerin doğadan izinsiz toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Bu kurallara uymayanlara 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor. - KÜTAHYA

