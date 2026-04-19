Siirt'te sel ve heyelanlar nedeniyle kapalı olan 70 köy yolu ulaşıma açıldı

Siirt'te yoğun yağışların neden olduğu sel ve heyelanların ardından kapanan 70 köy yolu, ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde trafiğe açıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında çok sayıda iş makinesi ve personel seferber edildi.

Siirt'te yoğun yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan 70 köy yolu, yapılan çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Siirt'te sağanak yağışların neden olduğu sel ve heyelanların ardından ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için sahada yoğun mesai harcadı. Toplam 70 araç ve 142 personelin görev aldığı çalışmalarda, 50 iş makinesi ile 20 arazi aracı kullanıldı. Sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalarda birçok yol temizlenerek yeniden kullanıma açıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Kurtalan'da 12, Eruh'ta 16, Baykan'da 2, Tillo'da 6, Merkez'de 4, Şirvan'da 18 ve Pervari'de 12 olmak üzere toplam 70 köy yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan, farklı kurumların sorumluluk alanlarında da ihtiyaç duyulan iş makinesi ve personel desteği sağlandı. İl genelinde sel ve su baskınlarına karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

