Siirt'te nisan ayında kar sürprizi
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyünde, nisan ayında aniden bastıran kar yağışı, köyü beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle günlük yaşamın etkilendiğini belirtti.
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyünde, bugün etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.
Bahar aylarının yaşandığı nisan ayında aniden bastıran kar yağışı, köyü kısa sürede beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Köy sakinleri, nisan ayında kar yağışının nadir görüldüğünü belirterek, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte günlük yaşamın da kısmen etkilendiğini ifade etti. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı