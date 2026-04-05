Siirt'te dolu yağışı etkili oldu, bahçeler zarar gördü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede doluya dönüştü. Dolu yağışı, özellikle bağ ve bahçelerde zarara yol açtı.

Gün içerisinde etkisini artıran yağmur, akşam saatlerine doğru yerini doluya bıraktı. Yaklaşık birkaç dakika etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerinde olumsuzluklara neden oldu. Özellikle meyve ağaçları ve yeni ekilen ürünler doludan zarar gördü. Çiftçiler, son günlerde bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından gelen dolunun ekili alanlarda hasara yol açtığını belirterek, destek beklediklerini ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı