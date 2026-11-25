Siirt Eruh'ta yüksek kesimlerde sis denizi oluştu, köyler bulutların üzerinde kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Eruh ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan sis, dağların arasına yayılarak köyleri bulutların üzerinde bıraktı. Dronla kaydedilen görüntülerde sis denizinin üzerinde kalan köyler, uzanan dağlar ve vadilerin oluşturduğu kartpostallık manzara yer aldı.
Siirt'in Eruh ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan sis, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Dağların arasına yayılan sis tabakası, yerleşim yerlerini adeta bulutların üzerinde bıraktı.
Dronla kaydedilen görüntülerde, yüksek kesimlerde uzanan dağlar, sis denizinin üzerinde kalan köyler ve doğanın eşsiz manzarası yer aldı. Sis tabakasıyla kaplanan vadiler, bölgeye farklı bir güzellik katarken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı. Doğanın sessizliğiyle buluşan sis manzarası, Eruh'un yüksek kesimlerinde sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi.