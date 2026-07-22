Asfalt üzerine sıcaktan bitap düşen kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Eskişehir'in karayolunda aşırı sıcaklar nedeniyle yol ortasında bitkin düşen kaplumbağayı fark eden duyarlı bir sürücü, aracını durdurarak sevimli hayvanı kenara aldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Eşenkara Mahallesi'nden Eskişehir kent merkezine doğru seyir halinde olan bir vatandaş, asfalt yolun ortasında hareketsiz duran bir kaplumbağa fark etti. Sıcak havanın ve kızgın asfaltın etkisiyle bitap düştüğü gözlenen kaplumbağayı gören sürücü, aracından indi. Kaplumbağanın yanına giden vatandaş, sevimli hayvanı ezilme tehlikesinden kurtararak yolun kenarındaki gölge ve safe bir alana bıraktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı