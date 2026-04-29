Haberler

Sıcak havadan bunalan çocuklar derede serinledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da sıcak havadan bunalarak serinlemek isteyen çocuklar, derede yüzdüler.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'nin en güneyinde yer alan ve sıcak havasıyla bilinen Hatay'da termometrelerin derecesi artmaya başladı. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde sıcak havada bunalan çocuklar derede yüzerek serinlediler.

Hava sıcaklığının arttığını ifade eden Mustafa Emirsavan, "Havalar aşırı ısınmaya başladı. Geçen hafta hiç sıcaklık yoktu, yağmurlu bir hava vardı ve bugün ise hava bayağı sıcaktı. Arkadaşlarla birlikte dere yataklarında yüzdük, kendimize geldik. Geçen sene de aşırı bir sıcaklık vardı, bu sene de sıcak olmasını bekliyoruz. Bugün hava 21 dereceydi ve bizim için aşırı sıcak bir gündü" dedi.

Sıcaktan bunalmaları üzerine derede yüzdüklerini ifade eden İsmail Ocak, "Bugün hava 21 derece olmasına rağmen çok sıcaktı, sıcaktan aşırı bunalmıştık. Kendimizi buz gibi suya attık, serinledik. Diğer aylarda havanın daha da sıcak olması bekleniyor. Eğer hava daha da ısınırsa, serinlemek için tekrardan derede yüzmeye geliriz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Tarihi geceye damga vuran görüntü

Tarihi geceye damga vuran görüntü
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi