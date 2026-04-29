Sıcak havadan bunalan çocuklar derede serinledi

Hatay'da sıcak havadan bunalarak serinlemek isteyen çocuklar, derede yüzdüler.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'nin en güneyinde yer alan ve sıcak havasıyla bilinen Hatay'da termometrelerin derecesi artmaya başladı. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde sıcak havada bunalan çocuklar derede yüzerek serinlediler.

Hava sıcaklığının arttığını ifade eden Mustafa Emirsavan, "Havalar aşırı ısınmaya başladı. Geçen hafta hiç sıcaklık yoktu, yağmurlu bir hava vardı ve bugün ise hava bayağı sıcaktı. Arkadaşlarla birlikte dere yataklarında yüzdük, kendimize geldik. Geçen sene de aşırı bir sıcaklık vardı, bu sene de sıcak olmasını bekliyoruz. Bugün hava 21 dereceydi ve bizim için aşırı sıcak bir gündü" dedi.

Sıcaktan bunalmaları üzerine derede yüzdüklerini ifade eden İsmail Ocak, "Bugün hava 21 derece olmasına rağmen çok sıcaktı, sıcaktan aşırı bunalmıştık. Kendimizi buz gibi suya attık, serinledik. Diğer aylarda havanın daha da sıcak olması bekleniyor. Eğer hava daha da ısınırsa, serinlemek için tekrardan derede yüzmeye geliriz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı