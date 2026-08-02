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Sıcak hava Adana’nın simge noktalarını sessizliğe bürüdü

Sıcak hava Adana’nın simge noktalarını sessizliğe bürüdü
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ADANA (İHA) – Adana’da hissedilen hava sıcaklık nem ile birlikte 40 dereceyi bulunca Adana’nın tarihi simgeleri, cadde ve sokaklar boş kaldı.

ADANA (İHA) – Adana'da hissedilen hava sıcaklık nem ile birlikte 40 dereceyi bulunca Adana'nın tarihi simgeleri, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Adana'da öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava ile birleşen nemden dolayı hissedilen sıcaklığın 40 derece olması günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin en işlek noktalarından olan tarihi Taşköprü, Büyük Saat çevresi, Atatürk Parkı ve şehir merkezindeki cadde ile kaldırımlarda normal günlere göre yoğunluğun büyük ölçüde azaldığı görüldü.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan tarihi Taşköprü'de zaman zaman vatandaşların geçtiği gözlenirken, Büyük Saat çevresindeki hareketlilik de yerini sessizliğe bıraktı. Atatürk Parkı'nda ise vatandaşların daha çok ağaç gölgelerinde vakit geçirdiği dikkat çekti.

"Sıcaktan artık yerde yumurta kırıp yiyeceğiz"

İnsanların sıcaktan eve kapandığını söyleyen Olcay Kral, "Burada gezilecek bir sürü yer var ancak şu an insanlarımız sıcaktan dolayı dışarı çıkmıyor. İnsanların beynine güneş geçiyor, havale geçiriyorlar. Dışarı çok az insan çıkıyor. Otobüsler geçiyor ancak onların da içi boş. Buraya turistler geliyor ancak dayanamayıp geri dönüyorlar. Bu benim ikinci atletim. Sıcaktan eridik. Sıcaktan artık yerde yumurta kırıp yiyeceğiz" dedi.

"İnsanlarımız dışarı çıkamıyor"

Uğur Kral ise "Adana çok sıcak. İnsanlarımız dışarı çıkamıyor. Evde klima altında ya da nadiren dışarıda ağaç altında oturuyorlar. Bazı insanlarda meşhur tatlımız bici bici veya soğuk içeceklerle serinlemeye çalışıyorlar. Burası çarşının en işlek yeri. Şu an tek tük insan görünüyor ancak normalde çok daha yoğun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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