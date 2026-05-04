Sel vurdu, heyelan kapattı: Başbağlar'a ulaşım kesildi
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne ulaşımı sağlayan yol, etkili yağışların ardından oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yoğun yağış sonrası dere yatağının taşmasıyla birlikte sel sularının sürüklediği toprak ve kaya parçaları yolu kapatarak kullanılamaz hale getirdi.
İstanbul'dan köylerine dönmek üzere yola çıkan yaklaşık 20 kişilik grup ise yolun kapanması nedeniyle bölgede mahsur kaldı.
Her yıl benzer olayların yaşandığı bölgede, yolun sık sık ulaşıma kapanması dikkat çekiyor. Vatandaşlar, sorunun kalıcı çözülmesini istiyor. - ERZİNCAN