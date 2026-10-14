Haberler

Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağış iş yerlerini su bastı, mahsur kalanlar kurtarılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağış iş yerlerini su bastı, mahsur kalanlar kurtarılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokakları dereye çevirerek iş yerlerini su altında bıraktı. Su baskını nedeniyle mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makinesi ve traktör yardımıyla kurtarılırken, duraklarda bekleyen vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.

Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı. Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makinesi ve traktör yardımıyla kurtarılırken, duraklarda kalan vatandaşlar ise kurtarılmayı bekliyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur suları nedeniyle adeta dereye dönüştü. Meydana gelen su baskınları, bölgede araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi. Cadde üzerinde bulunan iş yerleri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bazı vatandaşlar bulundukları noktalarda mahsur kaldı. Duraklarda kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı vatandaşlar iş makinesi ve traktör yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Dev maç çok hızlı başladı! İşte skorda son durum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı

Gökyüzü aniden turuncuya büründü, on binlerce kişi hastanelik oldu
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında

Korkulan oldu, Fener taraftarının aklında tek soru var
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi

Ortaokulda kız öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakladı
Michael Douglas’ın çocukluk kâbusu: Asansör kapısı kapanınca kurtuldu

Michael Douglas çocukluk kâbusunu anlattı! Son anda asansöre sığındı
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

Gökyüzünde uçuşanlar kuş değil! Ülkenin başkentinde kırmızı alarm
Destici: Azerbaycan’ın aynı bedelleri ödemesini istemiyoruz

Başörtüsü yasağı konusunda tavrı netleşti

Netanyahu'nun son kuklası! Ülkenin Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliği 46 yıl sonra Kudüs'e taşındı

İsrail'in kuklası olan son ülke! Lideri bağlılığını böyle ilan etti