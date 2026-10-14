Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağış iş yerlerini su bastı, mahsur kalanlar kurtarılıyor

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Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı. Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makinesi ve traktör yardımıyla kurtarılırken, duraklarda kalan vatandaşlar ise kurtarılmayı bekliyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur suları nedeniyle adeta dereye dönüştü. Meydana gelen su baskınları, bölgede araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi. Cadde üzerinde bulunan iş yerleri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bazı vatandaşlar bulundukları noktalarda mahsur kaldı. Duraklarda kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı vatandaşlar iş makinesi ve traktör yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı