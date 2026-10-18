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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası yıkım çalışmaları akşam da sürüyor

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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası yıkım çalışmaları akşam da sürüyor
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Sarıyer Ayazağa'da selin vurduğu dere yatağı yanındaki öğrenci yurdu, futbol sahası ve dükkanların yıkımı akşam da sürüyor. Dronla görüntülenen çalışmaların pazartesi tamamlanması öngörülürken Türk Kızılay, STK'lar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı selzedelere destek veriyor.

İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa'da sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları akşam da devam ediyor. Yıkım çalışmaları dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da 5 gün önce etkili olan şiddetli sağanakta Sarıyer ilçesinde meydana gelen selin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor. Bölgede kamu kurumları, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülüyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sel felaketini yaşayan vatandaşlara ihtiyaç dahilinde uzmanlar tarafından psikososyal destek veriliyor.

Yıkım çalışmaları geç saatlere kadar sürüyor

Selin vurduğu bölgede dere yatağının yanında bulunan öğrenci yurdu, futbol sahası ve dükkanların yıkımına dün başlandı. Esnafların dükkanlarını boşaltmasıyla birlikte başlayan yıkım çalışmaları geç saatlere kadar devam ediyor. Yıkım çalışmalarının pazartesi günü tamamlanması öngörülüyor. Yıkım çalışmaları dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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