Baharı beklerken kar geldi

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Dağküplü Mahallesi'nde nisan ayının sonlarında etkili olan kar yağışı, mahalle sakinleri için sürpriz bir eğlenceye dönüştü. Kar kalınlığının yer yer yükseldiği bölgede vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden kar topu savaşı yaparak karın tadını çıkardı. Eskişehir genelinde etkisini hissettiren soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Sarıcakaya ilçesinin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan Dağküplü Mahallesi, yağışla birlikte adeta beyaza büründü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı