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Samsun’da turuncu kodlu meteorolojik uyarı için tedbir toplantısı

Samsun’da turuncu kodlu meteorolojik uyarı için tedbir toplantısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) tarafından Samsun geneli için verilen turuncu kodlu meteorolojik uyarının ardından, alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) tarafından Samsun geneli için verilen turuncu kodlu meteorolojik uyarının ardından, alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görev alan kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda, muhtemel olumsuzluklara karşı yürütülen hazırlıklar ve kurumlar tarafından alınan tedbirler ele alındı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilgili birimler tarafından gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Açıklamada, acil durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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