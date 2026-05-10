Kayalıklara sıkışan yunusu polis memuru kurtardı

Bafra sahilinde kayalıklara sıkışan yunus, polis memuru Erkan Yıldırım tarafından kurtarılarak denize bırakıldı. Olay, çevredeki vatandaşların dikaktini çekti.

Samsun'un Bafra ilçesinde sahilde kayalıklara sıkışan yunus, polis memuru tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Bafra sahilinde babasıyla birlikte mendireğe giden polis memuru Erkan Yıldırım, çevrede bulunan bir vatandaşın "Balık sıkışmış" demesi üzerine kayalıkların bulunduğu bölgeye yöneldi. Kayalıklar arasında çırpınan yunusu fark eden Yıldırım, durumu hemen haber merkezine bildirerek itfaiye ekiplerini çağırdı.

Ekipler olay yerine ulaşana kadar harekete geçen Yıldırım, ip yardımıyla kayalıklara sıkışan yunusu bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra vatandaşların da desteğiyle yunus yeniden denize bırakıldı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis memuru Erkan Yıldırım'ın duyarlı davranışı takdir topladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
