Haberler

Sakarya'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, araçlar temkinli ilerledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, araçlar temkinli ilerledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da MGM'nin tahminlerinin ardından beklenen kuvvetli sağanak başladı; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar yollarda güçlük çekerken araçlar temkinli ilerledi, yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Sakarya'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış, yollarda su birikintilerine sebep oldu. Araçlar yollarda temkinli bir şekilde hareket etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son tahminlerin ardından beklenen yağış, Sakarya'da şiddetli bir şekilde başladı. Gök gürültüsüyle birlikte aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken, sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin yoğun olduğu bazı bölgelerde ise araçlar temkinli bir şekilde sürüş gerçekleştirdi. Yağışlar hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı

Görüntüdeki ismi tanımayan yok! Parayı su gibi harcadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu
Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur

Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur
Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi

Kıyafeti sahnede eridi
Zeki Müren'in 1980'de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı

Kadir İnanır’ın mirası konuşulurken Zeki Müren’in vasiyeti gündem oldu
Trump'tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı

Trump coştu! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
Erman Toroğlu'nun Yunan kadınlarıyla ilgili sözleri şaşkına çevirdi

Neler diyorsun hocam! Yunan kadınları için söyledikleri şoke etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi

Kılıçdaroğlu'na şok! SDD'den ihraç edildi