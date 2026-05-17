Kimi şemsiyesiyle korundu, kimi sırılsıklam oldu

Sakarya genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kaçamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da gece saatlerinde yağış etkili olmaya başladı. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek şehrin bazı bölgelerinde su birikintilerine sebep oldu. Kent merkezinde aniden bastıran yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini hafta boyunca sürdüreceği tahmin ediliyor. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile çıktıkları sokakta yağmurdan korunurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Kent genelinde etkili olan yağışlar hakkında konuşan Yavuz Özkan, "Sakarya 4 mevsimi gerçekten dolu dolu yaşayan bir şehir. İlkbaharda olduğundan dolayı çok normal yağmurun yağması. Şöyle söyleyebilirim; Sakarya'da yağmur bir başka çokta güzel, yakışıyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı