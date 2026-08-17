Minik Ellerden Kum Zambaklarına Çevre Duyarlılığı

Sinop'un Akliman sahilinde yaz okulu öğrencileri, nesli tehlike altındaki kum zambaklarının bulunduğu alanda çevre temizliği yaptı.

Sinop'un doğal güzelliklerinden Akliman sahilinde yetişen kum zambaklarının çevresinde biriken pet şişe, poşet ve piknik atıkları, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop Yaz Okulu öğrencileri tarafından temizlendi.

Eldivenlerini giyerek sahilde çalışma yapan öğrenciler, kum zambaklarına zarar vermeden atıkları tek tek topladı. Etkinlikle hem sahilin temizlenmesi hem de çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlandı.

TÜGVA Sinop İl Temsilcisi Yusuf Çakır, yaklaşık 6 haftalık yaz okulu sürecinde eğitimleri yalnızca sınıflarla sınırlı tutmadıklarını belirterek, "Çocuklarımızın doğayla iç içe olmasını önemsiyoruz. Bu sosyal sorumluluk çalışmasıyla Sinop'umuzun doğal güzelliği olan kum zambaklarına dikkat çekmek istedik. Çocuklarımıza doğayı sadece sevmeyi değil, korumayı da öğretmeliyiz. Mesajımız çok net; doğa bize miras değil, emanettir" dedi.

Temizlik çalışmasına katılan öğrenciler de sahilde bırakılan atıklara tepki göstererek vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulundu.

Çalışmanın ardından kum zambaklarının bulunduğu Akliman sahili çöplerden arındırılarak temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı