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Sahara Geçidi'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Sahara Geçidi'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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Ardahan ile Artvin arasındaki Sahara Geçidi'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer dikkatli olunması konusunda uyardı.

Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ardahan ile Artvin arasındaki önemli geçiş noktalarından biri olan Sahara Geçidi'nde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, düşük hızda ilerlemek zorunda kalırken, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Yüksek rakımı nedeniyle hava şartlarının sık sık değiştiği geçitte, sisin etkisiyle yolculuk yapan vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde geçidi kullanacak sürücülerin takip mesafesini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve sis farlarını kullanmaları gerektiğini belirtti.

Doğal güzellikleriyle bilinen Sahara Geçidi, yoğun sis altında farklı bir görünüme bürünürken, bölgedeki olumsuz hava şartlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ekipler ise ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için güzergahta kontrollerini sürdürüyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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