Rize'de Mayıs sonu yaylalarda kar sürprizi

Rize'de 2 gündür etkili olan soğuk hava, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına yol açtı. 30 Mayıs'ta Avusor, Huser ve Kavrun yaylaları beyaza büründü. Vatandaş Hüseyin Şahin, 'Ya biz erken geldik ya da yaz gelmeyi unuttu' dedi.

Rize'nin yüksek kesimlerinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Rize'de yaklaşık 2 gündür etkili olan soğuk hava ile birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı. 30 Mayıs'ta gelen kar yağışını görüntülemek isteyen Hüseyin Şahin beyaza bürünen yaylayı göstererek 'Ya biz erken geldik ya da yaz gelmeyi unuttu' ifadelerini kullandı. Kar yağışı nedeniyle Rize'de turizmle ön palana çıkan Avusor Yaylası, Huser Yaylası ve Kavrun Yaylası beyaza büründü. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
