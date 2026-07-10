Rize'de yol çökmesi: 2 bina tahliye edildi

Rize'de merkezde yol çökmesi sonucu yolun üst kısmında bulunan 2 bina tahliye edildi.

Olay Rize Merkez İslampaşa Mahallesi, Şehitler Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt tarafı inşaat alanı olan yolda çökme meydana geldi. Çökmenin etkisiyle yol tamamen kullanılmaz hale gelirken çöken yolun üzerinde bulunan 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerinde ekipler tarafından geniş çapta güvenlik önlemleri alındı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı