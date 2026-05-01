Rize'de yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor

Yoğun kış şartlarını geride bırakan Rize'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından yayla yollarında kar temizleme çalışması devam ediyor.

Doğu Karadeniz'de ağır geçen kış şartları nedeniyle Rize'nin yüksek kesimlerinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Baharın gelmesiyle yayla göçerine hazırlanan yaylacıların mağdur olmaması için Rize İl Özel İdaresi tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Kış boyunca kapalı olan yayla yollarında özellikçe çığ düşen bölgelerde ekipler tarafından kar temizleme çalışmaları yürütülüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı