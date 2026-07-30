Haberler

Rize’de su samuru balıkçı barınaklarını mesken tuttu

Rize’de su samuru balıkçı barınaklarını mesken tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize’de balıkçı barınaklarını ziyarete gelen su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Rize'de balıkçı barınaklarını ziyarete gelen su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Rize'nin Eminettin Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınakları sevimli bir misafiri ağırladı. Zaman zaman Memiş Emniyet isimli balıkçının kayıkhanesinin önüne gelen su samuru, kıyıdaki balıklarla avlanıp karnını doyurduktan sonra oradan uzaklaşırdı. Bu kez yeniden Memiş Emniyet'in kayıkhanesine gelen sus samuru vatandaşlar tarafından hem ilgiyle izlendi hem de cep telefonlarıyla kaydedildi. Su samuru yanına yaklaşanlar olunca denize dalıp çıksa da vatandaşlara olan sıcak bakışları ve korkarak kaçmamasıyla ile ilgi çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı