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Rize'de doğaya salınan arı şahini 9 günde 798 kilometre katedip Ürdün'e ulaştı

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Rize'de doğaya salınan arı şahini 9 günde 798 kilometre katedip Ürdün'e ulaştı
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Rize'de yaralı bulunan ve tedavi edilerek 30 Eylül'de Isırlık Tabiat Parkı'nda doğaya salınan arı şahini, çiple takip edildi ve 9 günde 798 kilometre katederek Ürdün'e ulaştı. Kuşun en yüksek 2 bin 257 metre irtifaya ulaştığı belirlendi.

Rize'de yaralı halde bulunan ve tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanına salınan arı şahini göç yolculuğunu sürdürüyor. Takılan çip ile takip edilen arı şahininin Ürdün'e ulaştığı tespit edildi.

Rize'de yaralı halde bulunan arı şahini, tedavisinin ardından Vali İhsan Selim Baydaş tarafından 30 Eylül'de Isırlık Tabiat Parkı'nda doğaya salındı. Uydu takibi amacıyla çip takılan arı şahininin göç güzergahı takip edildi. 9 günde 798 kilometre mesafe katederek Ürdün'e ulaşan arı şahini, en yüksek 2 bin 257 metre irtifaya ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandıktan sonra doğaya salınan arı şahininin yolculuğu, yaban hayatının korunması ve kuşların göç hareketlerinin daha yakından tanınması açısından önemli bilimsel veriler sunuyor. Elde edilen veriler sayesinde kuşun hareketleri ve göç güzergahı anlık olarak izlenebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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