Reyhanlı’da mısır anızı yangını büyümeden söndürüldü
+20 sitede yayında
Güncelleme:
Hatay’da mısır anızının bulunduğu tarlada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Hatay'da mısır anızının bulunduğu tarlada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı