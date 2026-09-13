Haberler

Reyhanlı’da mısır anızı yangını büyümeden söndürüldü

Reyhanlı’da mısır anızı yangını büyümeden söndürüldü
Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da mısır anızının bulunduğu tarlada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'da mısır anızının bulunduğu tarlada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman oldu
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba