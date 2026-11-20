Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Ekecik'te Müftülüğün sabah namazı programına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İlçe Müftülüğünün Ekecik köyündeki sabah namazı programına katıldı. Namazın ardından köy sakinleriyle sohbet eden Taşkıran’ın katıldığı programın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine katkı sağladığı belirtildi.
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Ekecik köyünde düzenlenen sabah namazı programına katıldı.
Refahiye İlçe Müftülüğü tarafından "Her Cuma Sabah Namazında Camide Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında düzenlenen programda Taşkıran, vatandaşlarla birlikte sabah namazı kıldı.
Namazın ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Taşkıran, vatandaşlarla sohbet etti.
Programın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine katkı sağladığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı